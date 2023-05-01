



Магнитные бури в мае-2023: "штормить" начнет уже сегодня

В мае надо ждать несколько магнитных бурь. Специалисты предупреждают: они будут сильными и средними, из-за чего метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.



Согласно прогнозам Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, первые магнитные бури в мае ожидаются в период с 11 по 17 число. Как раз им и предоставлен статус "сильных".



Последняя магнитная буря мая накроет Землю 28 мая. Она будет сильной и продлится целые сутки.



Затем прогнозируются магнитные бури средней интенсивности с 20 по 25 мая.



