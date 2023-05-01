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Магнитные бури в мае-2023: "штормить" начнет уже сегодня
01.05.2023 09:26 MIGnews.com

Магнитные бури в мае-2023: "штормить" начнет уже сегодня

В мае надо ждать несколько магнитных бурь. Специалисты предупреждают: они будут сильными и средними, из-за чего метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Согласно прогнозам Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США, первые магнитные бури в мае ожидаются в период с 11 по 17 число. Как раз им и предоставлен статус "сильных".

Последняя магнитная буря мая накроет Землю 28 мая. Она будет сильной и продлится целые сутки.

Затем прогнозируются магнитные бури средней интенсивности с 20 по 25 мая.


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