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COVID в Израиле: 352 новых случая
16.10.2022 12:48 Алина Груднева

COVID в Израиле: 352 новых случая

В Израиле с момента начала эпидемии коронавируса заразились COVID-19, в общей сложности, 4 672 731 человек.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные пресс-службой министерства здравоохранения утром, 16 октября.

Уточняется, что было выявлено 352 новых случая заражения. Активными носителями, на настоящее время, являются 5 863 пациента.

На сегодняшний день, 85 пациентов - в тяжелом состоянии, из них 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). За весь период эпидемии коронавируса умерли 11 712 человек.

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