



Ветеран Мерец: во всем виновата Михаэли

Ран Коэн, бывший министр от партии Мерец, обвинил председателя Аводы в крахе своей партии на выборах в 25-й Кнессет.



Партия Мерец теряет надежду попасть в Кнессет 25-го созыва. Ран Коэн, бывший министр промышленности и торговли от партии Мерец, побеседовал с Голаном Йохпазом и Анат Давидов на радио 103FM, и обсудил разочаровывающие результаты его партии на выборах.



В ходе беседы Коэн возложил вину за падение Мерец на председателя партии Авода Мейрав Михаэли: "Это правда, что Яир Лапид тоже повел себя неправильно, но Мейрав Михаэли, безусловно, несет ответственность за этот вопиющий провал. Если она думает, что идет путем Рабина, то она очень далека от этого. Ее действия были безответственными, граничащими с распутством. Не сформировать единый фронт с Мерец, чтобы обезопасить обе партии! В конце концов, она тоже болтается на волоске - и это партия, основавшая страну!"

