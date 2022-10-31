



"В последнюю минуту". Программа победы на выборах Бени Ганца

В окружении главы Махане Мамлахти Бени Ганца думают о том, как увеличить число мандатов после получения провальных данных опросов.



В оставшиеся до выборов день сторонники Ганца попытаются обратиться к конкретным секторам и донести до них мысль о том, что в нынешней ситуации с безопасностью нельзя позволить Бен Гвиру и Смотричу увеличивать свое влияние еще больше.



Ганц надеется, что благодаря этому он сможет получить голоса, которые колеблются междуМахане Мамлахти и религиозным сионизмом, а также, возможно, ему удастся оттянуть немного голосов Еш Атид. В пропагандистской кампании Махане Мамлахти стараются в последние минуты подчеркнуть опыт двух бывших глав Генштаба в списке - Ганца и Айзенкота -по сравнению с Бен Гвиром и Смотричем.