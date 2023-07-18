



Список "Наш дом Нетания" активно готовится к выборам

Приближаются муниципальные выборы, и команда «Наш дом Нетания» не теряет времени: первая встреча с избирателями состоится уже 25 июля.



Лидеры списка вице-мэр Борис Цирульник и адвокат Ирена Лившиц, экс-глава департамента индустриального развития мэрии Нетании, расскажут о предвыборной программе, о комплексном подходе к решению городских проблем и приоритетах в борьбе за продвижение интересов русскоязычного населения.



В фокусе внимания команды «Наш дом Нетания» будут вопросы образования, интеграции новых репатриантов, проблемы культуры, отдыха, безопасности, транспорта и другие важные аспекты жизни города.



Цирульник и Лившиц – не новички в городской власти: Борис много лет является депутатом горсовета Нетании, Ирена имеет большой опыт муниципального менеджера высокого ранга. Уже сегодня ясно, что команда под их руководством будет владеть как знанием городских реалий, так и набором социальных и деловых связей, необходимых для реализации предвыборной программы.



«Наш дом Нетания» демонстрирует сочетание практического и политического опыта, готовность к реализации планов по объединению русскоязычной общины, улучшению качества как ее жизни, так и жизни города в целом.



Встреча с избирателями пройдет 25 июля в 19:30 в галерее «Аль ха-Цук» (ул. Маапилим, 19).



Форма для регистрации: https://tinyurl.com/5c5me9y7



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