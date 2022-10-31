



Шакед: "У Нетаниягу нет правительства"

Министр внутренних дел, председатель "Еврейского дома" Айелет Шакед, комментируя положение правого блока на выборах в Кнессет 25-го созыва, заявила сегодня утром (воскресенье) на блице лидеров партии в студии Ynet:



"У Нетаниягу нет правительства без "Еврейского дома", процент голосующих в арабском секторе растет". По ее словам, "есть предпочтение широкой правой коалиции, но если Ганц и другие партии продолжат свой бойкот - тогда будет узкое правое правительство."





Шакед коснулась своих политических позиций, пояснив, что "я всегда была справа, мой голос никогда не дрожал. Даже в правительстве перемен я была единственным представителем правого крыла. Я не изменила своих взглядов и ценностей. Ни в Кнессете, ни в правительстве нет более явного правого, чем я.

Все совершают ошибки - я, конечно, знаю, в чем мои ошибки - я также извинился за нарушение обещаний".



Шакед отметила, что "тот, кто поддержал палестинское государство - Нетаниягу, тот, кто освободил террористов - Нетаниягу, и он же заморозил поселения в Иудее и Самарии".