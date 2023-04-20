



Председатель избиркома отверг предложение "Ликуд" о 5-летнем сроке полномочий

Судья БАГАЦ Ноам Сольберг, председатель Центральной избирательной комиссии Израиля, в четверг отклонил утверждение "Ликуд" о том, что срок полномочий нынешнего Кнессета должен составлять пять лет вместо четырех, и постановил, что следующие запланированные выборы в Израиле состоятся в октябре 2026 года.



Представители "Ликуд" сообщили комиссии, что, по их мнению, согласно толкованию закона партией, текущий срок полномочий Кнессета должен длиться на один год больше, чем обычно, поэтому следующие запланированные выборы следует отложить до ноября 2027 года.



Объясняя свое решение, Сольберг сказал, что "срок полномочий Кнессета, предусмотренный в Основном законе, является правилом, которое не может быть нарушено, за исключением обстоятельств, когда невозможно провести выборы вовремя, и даже в этом случае это не может быть сделано, за исключением случаев, когда с этим согласились две трети членов Кнессета".



В Основном законе о Кнессете говорится, что если Кнессет распустится до истечения срока его полномочий, как это произошло с предыдущим созывом, срок полномочий следующего Кнессета продлится четыре года после дня выборов.

