



Правительство Беннета-Лапида ослабило еврейскую идентичность страны - опрос

Согласно опросу, проведенному Институтом Смита для организации "Хутам", 60% населения считают, что следующее правительство должно действовать для укрепления еврейской идентичности страны.



В ходе опроса было изучено мнение израильской общественности о еврейской идентичности страны в уходящем правительстве, а также ожидания общественности от нового правительства в вопросе укрепления еврейской идентичности страны.



Результаты опроса показывают, что 43% населения считают, что правительство Беннета-Лапида ослабило еврейскую идентичность страны, по сравнению с 13%, которые уверены, что уходящее правительство ее укрепило. Еще 43% заявили, что у них нет мнения по этому поводу.



При сегментации по партиям видно, что среди избирателей "Ликуд" на последних выборах 68% считают, что нынешнее правительство ослабило еврейскую идентичность страны, по сравнению только с 6%, которые считают, что правительство укрепило еврейскую идентичность. Также среди избирателей "Тиква Хадаша" 14% считают, что она ослабла, по сравнению с 7%, которые считают, что правительство укрепило еврейскую идентичность, а остальные не имеют мнения по этому поводу.



Кроме того, в ходе опроса были изучены ожидания общественности от следующего правительства. Опрос показывает, что 60% населения считает, что следующее правительство должно действовать для укрепления еврейской идентичности страны в большой или очень большой степени, по сравнению с только 29%, которые имеют противоположное мнение. По этому вопросу политическое разделение также очевидно: подавляющее большинство правых избирателей считают, что правительство должно работать над укреплением еврейской идентичности страны, и, напротив, большинство левых избирателей не придают большого значения укреплению еврейской идентичности страны.



В ходе опроса также были рассмотрены позиции респондентов в зависимости от партийной принадлежности. Опрос показывает, что 86% избирателей "Ликуд" считают, что следующее правительство должно работать над укреплением еврейской идентичности страны, по сравнению с 9%, которые считают, что это не так. Также 69% правых избирателей на предыдущих выборах считают, что следующее правительство должно укреплять еврейскую идентичность, по сравнению с 29%, которые считают наоборот. Среди избирателей "Тиква Хадаша" 55% считают, что следующее правительство должно укреплять еврейскую идентичность стране, по сравнению с 38%, которые считают, что в небольшой степени.



В опросе приняли участие 700 человек, что является репрезентативной выборкой взрослого еврейского населения Израиля.



Амиталь Барали, генеральный директор организации Hutam, сказал: «Опрос ясно доказывает, что абсолютное большинство населения Израиля хочет еврейского государства, хочет еврейской идентичности и не готово принять концепцию "государства всех его граждан" во главе с крайне левыми".



