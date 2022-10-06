



Новый опрос: блоки получают одинаковое количество мест

Новый опрос, проведенный "Исраэль хайом" и Маагар Мохот показал, что если бы выборы состоялись сегодня, то Кнессет был бы разделен поровну между блоками сторонников и противников Нетаниягу. Согласно опросу, каждый блок получил бы по 60 мест в Кнессете.



Согласно опросу, "Ликуд" получает 32 мандата, "Еш Атид" получает 24 места. Блок "Религиозный сионизм" становится третьей крупнейшей партией в Кнессете, получая 13 мест.



Далее следует "А-Махане А-Мамлахти" с 11 местами, ШАС с 8 мандатами. "Яадут А-Тора" получает, согласно опросу, 7 мест; "Авода" и "Мерец" получат по 6 мест каждая, а НДИ - 5 мест. РААМ и "Хадаш-Таал" получат по 4 места.



По прогнозам "Еврейский дом", "Балад" и партия Хадар Мухтар не преодолеют избирательный барьер.



58% респондентов заявили, что проголосуют обязательно, еще 21% заявили, что вероятность того, что они проголосуют, высока. Согласно опросу, сектором, наиболее настроенным голосовать, являются религиозные сионисты, 70% из которых заявили, что обязательно придут на избирательные участки в день выборов. За ними идут светские израильтяне 64% которых уверены, что будут голосовать.