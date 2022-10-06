



Нетаниягу: у религиозных сионистов есть дом в "Ликуд"

Лидер "Ликуд" Биньямин Нетаниягу сообщил в новостях на 12 канале, что "Религиозный сионизм" нашел пристанище в его партии.



"У религиозных сионистов сегодня есть дом в "Ликуд". "Ликуд" — их дом. Идея секторальной партии… если кто-то хочет так думать — да будет так, но в этом нет необходимости", — заявил Нетаниягу.



Похоже, что бывший премьер-министр теперь пытается переманить поддержку у ультраправой партии "Религиозный сионизм" — альянса, который он помог создать между Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен Гвиром.



Недавние опросы показали, что альянс может стать третьей по величине партией в Израиле после ноябрьских выборов.

