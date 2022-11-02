



"Мы сделаем все, чтобы Нетаниягу не сформировал правительство"

Министр науки из партии “Махане Мамлахти” Орит Фаркаш-Хакоэн заявила в интервью, что выборки, опубликованные на телеканалах, еще не являются поводом радоваться для ее партии.



“Мы будем ждать реальных результатов. Все еще неясно. Мы сделаем все, чтобы помешать Нетаниягу сформировать экстремистское правительство”, - заявил министр. Она добавила, что даже если правый блок получит большинство, “Махане Мамлахти” не войдет в правительство во главе с Нетаниягу.



«Мы не будем сидеть с Нетаниягу и сделаем все, чтобы не допустить создания этого правительства. Что касается блока, то мы объединились с Гидеоном Сааром и Гади Эйзенкотом, и я надеюсь, что раскол в нашем блоке не приведет к установлению экстремистского правительства».