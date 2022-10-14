



Если Нетаниягу поддержит Шакед: правый блок получит 62 места

Новый опрос Panels Politics, проведенный для газеты "Маарив", показал, что если Биньямин Нетаниягу поддержит партию Аелет Шакед, то правый блок получит 62 места в Кнессете - необходимое большинство.



По данным опроса, блок Нетаниягу опускается до 60 мест, а партия Шакед "Еврейский дом" не преодолевает избирательный барьер. Однако, если лидер оппозиции выступит с призывом голосовать за "Еврейский дом", партия преодолеет барьер и блок, возглавляемый Нетаниягу, получил бы 62 мандата.



Как сообщает "Маарив", опрос показал, что партия "Ликуд" получит 32 места, "Еш Атид" - 24 места, блок "Религиозный сионизм" - 13 мест, "А-Махане А-Мамлахти" - 12 мест.



В то же время ШАС получит 8 мест, "Яадут А-Тора" - 7 мест, НДИ - 6 мест, "Мерец" и "Авода" получат по 5 мест каждая, а "Хадаш-Таал" и РААМ получат по 4 места.



"Еврейский дом" и "Балад" не преодолевают избирательный барьер, согласно опросу.



Однако, если Нетаниягу поддержит Шакед, то расстановка сил в Кнессете будет следующая: "Ликуд" - 31 место, "Еш Атид" - 23, "Религиозный сионизм" - 12, "А-Махане А-Мамлахти" - 11, ШАС - 8, "Яадут А-Тора" - 7, НДИ - 6, "Мерец" - 5, "Авода" - 4, "Хадаш-Таал" - 4, РААМ - 4 и "Еврейский дом" - 4 места.