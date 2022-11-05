Новости » Выборы в Израиле
Беннет успокаивает левых: "Результаты - не конец для страны"
05.11.2022 14:23 Ольга Белозерова

Беннет успокаивает левых: "Результаты - не конец для страны"

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал "левых" и их сторонников не отчаиваться по поводу результатов выборов.

Об этом сообщает Times of Israel.

"Результаты - это не конец для страны", - заявил Беннет.

Бывший глава правительства также выразил мнение, что министры в новом правительстве будут работать на широкую общественность.

Кроме этого, Беннет обратился к победившему на выборах "правому" блоку, призвав "не топтать" проигравшую сторону.

"Уважайте проигравшую сторону. Не надо никого топтать или переезжать", - заявил он. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы