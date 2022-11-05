Беннет успокаивает левых: "Результаты - не конец для страны"
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал "левых" и их сторонников не отчаиваться по поводу результатов выборов.
Об этом сообщает Times of Israel.
"Результаты - это не конец для страны", - заявил Беннет.
Бывший глава правительства также выразил мнение, что министры в новом правительстве будут работать на широкую общественность.
Кроме этого, Беннет обратился к победившему на выборах "правому" блоку, призвав "не топтать" проигравшую сторону.
"Уважайте проигравшую сторону. Не надо никого топтать или переезжать", - заявил он.