



Бен Гвир: в следующем правительстве я потребую портфель министра внутренних дел

Выступая на пресс конференции, Итамар Бен-Гвир рассказал о своих планах после выборов.



"После длительного обдумывания ситуации, общения с представителями полиции и посещения израильских тюрем, я принял решение в случае победы Нетаниягу просить у него портфель министра внутренних дел", - заявил политик.



Напомним, что внеочередные выборы в следующий Кнессет пройдут первого ноября 2022 года.



По предварительным опросам блок Бен-Гвира и Смотрича получит 14-15 мандатов, что может сделать их третьей по величине политической силой в стране.