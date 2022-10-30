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Бен Гвир: в следующем правительстве я потребую портфель министра внутренних дел
30.10.2022 19:00 Евгения Маркова

Бен Гвир: в следующем правительстве я потребую портфель министра внутренних дел

Выступая на пресс конференции, Итамар Бен-Гвир рассказал о своих планах после выборов.

"После длительного обдумывания ситуации, общения с представителями полиции и посещения израильских тюрем, я принял решение в случае победы Нетаниягу просить у него портфель министра внутренних дел", - заявил политик.

Напомним, что внеочередные выборы в следующий Кнессет пройдут первого ноября 2022 года. 

По предварительным опросам блок Бен-Гвира и Смотрича получит 14-15 мандатов, что может сделать их третьей по величине политической силой в стране.

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