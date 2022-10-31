



Бен-Гвир распрощается с Смотричем сразу после выборов

Депутат Кнессета Итамар Бен Габир планирует вскоре после выборов расстаться с председателем религиозного сионизма, депутатом Кнессета Бецалелем Смотричем и работать в Кнессете как отдельная и независимая фракция. Об этом сообщило радио Решет Бет.



В отличие от большинства партийных связей в Кнессете, Бен Гвир намерен превратить связь со Смотричем в “технический блок” в самом крайнем смысле этого определения и выйти из него него в отдельную фракцию после выборов.