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Бен-Гвир распрощается с Смотричем сразу  после выборов
31.10.2022 09:40 Аркадий Бочаровский

Бен-Гвир распрощается с Смотричем сразу  после выборов

Депутат Кнессета Итамар Бен Габир планирует вскоре после выборов расстаться с председателем религиозного сионизма, депутатом Кнессета Бецалелем Смотричем и работать в Кнессете как отдельная и независимая фракция. Об этом  сообщило радио Решет Бет.

В отличие от большинства партийных связей в Кнессете, Бен Гвир намерен превратить связь со Смотричем в “технический блок” в самом крайнем смысле этого определения и выйти из него него  в отдельную фракцию после выборов.

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