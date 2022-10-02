



Бен-Гвир: Лапид просит Вашингтон вмешаться в израильские выборы

Депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир дал интервью Ynet radio, в котором заявил, что премьер-министр Яир Лапид обращался с просьбой к Вашингтону, чтобы тот "вмешался в израильские выборы".



Мне мнению Бен-Гвира, главной целью Лапида является предотвращение вхождения лидера партии Оцма Иехудит в состав будущего правительства.



"Это очень опасный прецедент - премьер-министр призывает американцев вмешаться в выборы в Израиле...Все гораздо хуже. Я знаю, что происходит за кулисами. Наш премьер-министр Яир Лапид сделал беспрецедентный шаг - он обратился к разным представителям американской администрации и призвал их вмешаться, чтобы не допустить создания правого правительства во главе с Нетаниягу, в которое войду и я. Я точно это знаю как от людей в офисе Нетаниягу, так и из сторонних источников. И это крайне серьезно", - сказал Бен-Гвир.