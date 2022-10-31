



Арабские партии отчаялись - и взывают к еврейским избирателям

Чтобы увидеть, насколько арабские партии не верят в то, что арабские избиратели спасут их, можно посмотреть на их новую кампанию, целевой аудиторией которой являются еврейские избиратели.



Вчера, 30 октября, Айман Уда и Ахмад Тиби из Хадаш-Тааль обратились к еврейским избирателям с просьбой "спасти нас стратегическим голосованием".



Новая кампания арабских партий не соответствует данным, которые фиксируются на местах. Наблюдается рост процента желающих голосовать в арабском обществе, и ожидается, что он даже достигнет 55% - число, которое может помочь БАЛАД приблизиться к проценту блокирования.



Также вчера Нетаниягу и Бен Гвир сделали заявления, которые могут привести к увеличению явки избирателей среди арабского населения. Бен Гвир объявил, что намерен потребовать пост министра внутренней безопасности и возглавить полицию, что сильно возмутило арабскую общественность. Нетаниягу, со своей стороны, пообещал, что Бен Гвиру будет предоставлена министерская должность в правительстве.