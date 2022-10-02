



Айзенкот: решение о двух государствах сейчас нереально

Кандидат от партии "А-Махане а-Мамлахти" в Кнессет выступил на предвыборной конференции, организованной Израильским институтом демократии и историческим музеем "Бейт Игаль Алон".



По мнению Айзенкота, исламская вера стала "очень сильной", а заявление о двух государствах для двух народов лишено контекста. Экс-начальник Штаба ЦАХАЛа предлагает укрепление Израиля как эгалитарного, еврейского и демократического государства.



"Путь – контролируемое действие, на промежуточном этапе – закрытие лазейки в Иудее и Самарии, построение палестинской экономики в Иудее и Самарии в сотрудничестве со странами Персидского залива, чтобы у палестинцев не было нужды выезжать каждый день на работу в Израиль. При этом нужно укрепить безопасность с помощью механизмов, обеспечивающих энергонезависимость, и все это для того, чтобы создать такую реальность, в которой палестинцы станут сообществом, живущим рядом с нами в безопасности. И условием этого является сила ЦАХАЛа, т.к. иначе не будет никакого возрождения. Наряду с силой ЦАХАЛа, которую необходимо развивать, нам нужно попытаться уменьшить конфликт и вселить надежду в оба народа", – сказал Айзенкот.



Также кандидат от "А-Махане а-Мамлахти" в Кнессет не приемлет высказывание Биньямина Нетаниягу, который не собирается соблюдать соглашение о морской границе с Ливаном. Он считает, что слова лидера оппозиции очень опасны и бросают вызов израильской демократии.



"Это неприемлемое заявление, в нашей демократической системе существует преемственность в принятии решений. Мы должны быть осторожны с нашим суверенитетом. Но к базовым понятиям предупреждения, сдерживания, суверенитета и решения я бы добавил еще свойство – делиться израильскими знаниями в том пространстве, в котором мы живем. Мы должны быть очень осторожны с суверенитетом, но если есть возможность создать общий знаменатель и сотрудничество, которое может предотвратить региональную деградацию в будущем, то это правильный шаг", – заявил он.