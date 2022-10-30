"А-Махане а-Мамлахти": Бен-Гвир подожжет страну изнутри, а Смотрич - снаружи
Союз партий Ганца-Саара "А-Махане а-Мамлахти" ответил на требование Итамара Бен-Гвира получить портфель министра внутренней безопасности.
"Всем известно, как будет выглядеть экстремистское правительство Нетаниягу — министр МВД Бен-Гвир подожжет страну изнутри, а министр обороны Смотрич подожжет страну снаружи. Перед лицом безумия, перед лицом экстремизма и перед лицом троллинга — особенно Ганца", говорится в заявлении "А-Махане а-Мамлахти".
Министр обороны Бенни Ганц ниписал на своей странице в Twitter: "Стыд пропал. Эти люди в шаге от кабинетов самых высокопоставленных министров. Ноябрьский кошмар сбывается - мы сталкиваемся с явной и ощутимой опасностью для Государства Израиль".
Министр юстиции Гидеон Саар также прокомментировал возможное будущее правительство Нетаниягу: "Блок Нетаниягу координирует: отмену суда и создание республики Биби — рая для правительственной коррупции, в котором Кнессет и правительство будут городами-убежищами для преступников. Этого нельзя допустить."