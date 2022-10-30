



"А-Махане а-Мамлахти": Бен-Гвир подожжет страну изнутри, а Смотрич - снаружи

Союз партий Ганца-Саара "А-Махане а-Мамлахти" ответил на требование Итамара Бен-Гвира получить портфель министра внутренней безопасности.



"Всем известно, как будет выглядеть экстремистское правительство Нетаниягу — министр МВД Бен-Гвир подожжет страну изнутри, а министр обороны Смотрич подожжет страну снаружи. Перед лицом безумия, перед лицом экстремизма и перед лицом троллинга — особенно Ганца", говорится в заявлении "А-Махане а-Мамлахти".



Министр обороны Бенни Ганц ниписал на своей странице в Twitter: "Стыд пропал. Эти люди в шаге от кабинетов самых высокопоставленных министров. Ноябрьский кошмар сбывается - мы сталкиваемся с явной и ощутимой опасностью для Государства Израиль".

אבדה הבושה.



האנשים האלו נמצאים כפסע מלשכות השרים הבכירים ביותר. סיוט נובמבר מתממש - אנחנו בפני סכנה ברורה ומוחשית למדינת ישראל.



בבחירות האלו מצביעים למפלגה שיכולה.#דווקאגנץ pic.twitter.com/I3yJeExmil — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) October 30, 2022

גוש נתניהו מתואם: ביטול המשפט והקמת רפובליקת ביבי - גן עדן לשחיתות השלטונית, בה הכנסת והממשלה יהיו ערי מקלט לפושעים. אסור לתת לזה לקרות. רק הצבעה ״כן״ למחנה הממלכתי תמנע את סיוט נובמבר! pic.twitter.com/9kn6mn86PJ — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 30, 2022

Министр юстиции Гидеон Саар также прокомментировал возможное будущее правительство Нетаниягу: "Блок Нетаниягу координирует: отмену суда и создание республики Биби — рая для правительственной коррупции, в котором Кнессет и правительство будут городами-убежищами для преступников. Этого нельзя допустить."