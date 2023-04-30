



Wolt разрывает отношения с 500 курьерами

Компания Wolt объявила, что завтра (в понедельник) он разорвет свои связи с примерно 500 своими курьерами, которые работают на него через компанию-посредника "Бейт Лацмаи". Это произошло после того, как компания решила не разрешать своим курьерам работать через компании-подрядчики, а обязать их работать на нее только в качестве индивидуальных предпринимателей или компании с ограниченной ответственностью.



Как и аналогичные компании-платформы, Wolt не нанимает своих курьеров и не поддерживает с ними трудовые отношения, а курьеры работают на нее как "независимые подрядчики", без минимальной заработной платы и социальных прав, но и без полной свободы, которой пользуются полностью независимые компании, например, определения стоимости услуг, управления банком клиентов, возможности нанимать сотрудников и многого другого.



Из-за неясности статуса многие посыльные, особенно молодые, предпочитали обращаться в различные посреднические конторы для урегулирования своего статуса и прав с Налоговым управлением и Национальным страхованием (пенсионное обеспечение, медицинские пособия, уплата налогов и т.д.), которые предлагали им эти услуги за процент от прибыли.



После того, как ряд компаний, работавших с Wolt таким образом, были заподозрены в налоговых правонарушениях, нарушениях трудовых отношений и других правонарушениях, Wolt уже в прошлом году решила отмежеваться от компаний-подрядчиков, затем объявила, что не будет иметь отношений с новыми курьерами, которые будут подписываться на работу через посредников. Wolt рекомендовала уже работающим курьерам также перейти на прямые контакты с ними в качестве индивидуального предпринимателя или компании с ограниченной ответственностью.