



В ЕС оставили в силе санкции против Абрамовича

Суд в Европейском Союзе отклонил запрос бывшего владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича об отмене санкций, наложенных на него после вторжения России в Украину.



Соответствующую апелляцию олигарх подавал в 2022 году. Новое решение он все еще может обжаловать.



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Как поясняли в ЕС, экономическая деятельность Абрамовича принесла доходы России, которая осуществила полномасштабное вторжение в соседнюю страну.



"Суд отклоняет иск, поданный господином Абрамовичем, тем самым оставляя в силе принятые против него санкции. Совет ЕС на самом деле не ошибся в своей оценке, решив включить, а затем сохранить имя Абрамовича в списках, учитывая его роль в группе Evraz и, в частности, в ее материнской компании", - сказали в суде.