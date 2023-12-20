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В ЕС оставили в силе санкции против Абрамовича
20.12.2023 13:23 Алина Груднева

В ЕС оставили в силе санкции против Абрамовича

Суд в Европейском Союзе отклонил запрос бывшего владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича об отмене санкций, наложенных на него после вторжения России в Украину.

Соответствующую апелляцию олигарх подавал в 2022 году. Новое решение он все еще может обжаловать.

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Как поясняли в ЕС, экономическая деятельность Абрамовича принесла доходы России, которая осуществила полномасштабное вторжение в соседнюю страну.

"Суд отклоняет иск, поданный господином Абрамовичем, тем самым оставляя в силе принятые против него санкции. Совет ЕС на самом деле не ошибся в своей оценке, решив включить, а затем сохранить имя Абрамовича в списках, учитывая его роль в группе Evraz и, в частности, в ее материнской компании", - сказали в суде.

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