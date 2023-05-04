



SodaStream сокращает 3% персонала

Израильская компания SodaStream увольняет 3% своей рабочей силы, подтвердила компания. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Globes, что будет 70-80 увольнений, часть из них в офисе компании, часть - на производстве SodaStream.



Это будет третья волна увольнений в SodaStream за последние 18 месяцев после того, как 300 сотрудников потеряли работу в октябре 2021 года, а еще 120 сотрудников были уволены в декабре 2022 года.



SodaStream производит домашние устройства для газирования воды и концентраты для приготовления газированных напитков с различными вкусами. Компания принадлежит PepsiCo, которая купила ее за 3,2 миллиарда долларов в 2018 году, и возглавляется генеральным директором Эялем Шохатом. В рамках соглашения о приобретении PepsiCo обязуется сохранять завод SodaStream на юге Израиля в течение 15 лет. Производство Sodastream находится в Израиле, за исключением газовых заправок для его машин, которые производятся в Европе.



В настоящее время в компании работает 3800 сотрудников по всему миру, в том числе 2000 в Израиле. SodaStream продает свою продукцию в 48 странах.



SodaStream заявила: “В последние годы SodaStream увеличила численность своего персонала, чтобы отреагировать на рост, который поддерживал компанию в течение длительного времени, и тем более в период Covid. После снижения пандемии Covid, а с ухудшением мировой экономической ситуации во всем мире наблюдается тенденция к ослаблению спроса на товары мелкого бытового потребления, такие как SodaStream Текущие прогнозы производства отражают эту тенденцию и возвращение к ранее известным уровням спроса. Текущее сокращение штата, составляющее примерно 3% от общего числа сотрудников компании, является продолжением предыдущих сокращений и частью общего плана оптимизации, сформированного компанией в связи с вышеупомянутыми изменениями”.



SodaStream заявляет, что окажет помощь сотрудникам в виде грантов при увольнении, а также поможет найти альтернативную работу.



