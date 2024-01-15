



Производство вооружений на заводах Польши идет полным ходом

По информации издания Rzeczpospolita, из-за начала войны в Украине и резкого увеличения спроса на взрывчатку, завод Nitro-Chem в Быдгоще вынужден был расширить производство тротила до максимального уровня.



"На данный момент мы производим тротил круглосуточно, в три смены", - отметил генеральный директор предприятия Доминик Савицкий.



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Аналогичная тенденция наблюдается и на других заводах. Например, завод Lucznik в Радоме планирует выпускать 100 000 винтовок ежегодно. Ранее подобное заявление было бы воспринято как что-то из области научной фантастики, однако сегодня оно подкреплено значительными инвестициями и технологическим развитием, отмечает издание.



Кроме того, заводу по производству гаубиц и бронетранспортеров Huta Stalowa Wola поставлена задача удвоить объем поставок за два года.

