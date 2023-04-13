



Производитель пива Bud Light теряет 5 млрд долл. из-за сделки с трансгендером

Стоимость пивного производителя Anheuser-Busch упала более чем на 5 миллиардов долларов после того, как компания объявила о брендинговом партнерстве со скандальным трансгендерным блогером Диланом Малвэни, пишет New York Post.



С 31 марта акции материнской компании Bud Light упали почти на 4% , в результате чего рыночная капитализация компании в среду снизилась со 132,38 млрд долларов до 127,13 млрд долларов.



Акции Anheuser-Busch упали более чем на 1,5% в среду.



Компания имеет дело с негативными последствиями со стороны консерваторов из-за сделки с Малвэни, 26-летним трансгендерным блогером, у которого более 10 миллионов подписчиков в социальных сетях.



Во вторник Малвэни ответила критикам, обвинив их в издевательствах над ней, потому что она “легкая мишень”.



В качестве гостя подкаста “Вперед с Рози О'Доннелл” Малвэни сказала, что ее тролли намеренно искажают ее слова и действия, чтобы взорвать трансгендерное сообщество.



”Причина, по которой я думаю, что я такая… я легкая мишень, заключается в том, что я новичок в этом, — сказала Малвэни. - Я думаю, что преследовать транс-женщину, которая занимается этим уже около 20 лет, намного сложнее. Я думаю, может быть, они думают, что со мной есть какой-то шанс… Но какова их цель? ”



Акции Anheuser-Busch с 31 марта упали почти на 4%.



Малвэни разместила в социальных сетях видео и фотографии, рекламирующие ее спонсорскую сделку с Bud Light , которая произвела специально изготовленные банки с ее изображением.



Сообщается, что Малвэни также заключает спонсорские сделки на сумму более 1 миллиона долларов с несколькими известными брендами, включая Nike и Кейт Спейд.



Bud Light — одна из множества торговых марок, выпускаемых компанией Anheuser-Busch из Сент-Луиса



