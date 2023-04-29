



Прибыль Huawei сократилась вдвое - компания ищет обходные пути для санкций

Прибыль Huawei Technologies упала на 46% в первом квартале, в то время как выручка почти не выросла, поскольку китайский производитель телекоммуникационного оборудования потратил значительные средства на исследования, чтобы попытаться обойти технологические санкции США, пишет Bloomberg.



Чистая прибыль упала до 3 млрд юаней ($434 млн) за первые три месяца 2023 года, основанным на марже прибыли в 2,3%. Это последовало за первым годовым снижением прибыли Huawei более чем за десять лет, поскольку годы санкций США уничтожили некогда процветающее подразделение по производству смартфонов, конкурировавшее с Apple и Samsung.



Руководители Huawei пообещали сохранить высокий уровень инвестиций в исследования и разработки, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Ранее компания раскрыла информацию о расходах на исследования в размере 161,5 млрд юаней за 2022 год, что составляет примерно четверть ее годового объема продаж.



В первом квартале продажи выросли на 0,8% до 132,1 млрд юаней, что стало первым квартальным ростом за последние три года.