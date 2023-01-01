



Пожилые смогут получать зарплату 7750 шекелей без ущерба для пенсии

Начиная с сегодняшнего дня, 1 января, пожилые работники смогут получать зарплату в размере до 7 750 шекелей брутто в месяц без ущерба для своей пенсии по старости.



Напомним, что до начала 2022 года работники "условного возраста" (62-70 лет для женщин и 67-70 лет для мужчин) могли зарабатывать только до 6,014 шекелей в месяц без вычета сумм из их пенсии по старости, и этот перекос наносил ущерб многим пожилым работникам, которые вынуждены были довольствоваться низкой зарплатой, чтобы их пенсия не пострадала.



По словам Тали Нир, генерального директора ассоциации 121, это увеличение примерно на 1 000 шекелей в месяц заработной платы, которую могут получать пожилые работники без ущерба для их пенсии по старости. Нир заявила: “В будущем мы намерены бороться за отмену вычета пособия со всех тех, кто работает после достижения пенсионного возраста и чья зарплата не превышает среднюю зарплату по экономике”".