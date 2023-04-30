



Попытка Смотрича обуздать рост цен на молоко нарушает отраслевое соглашение

Стоимость регулируемых цен на молочные продукты в Израиле, такие как молоко и сметана, в понедельник вырастет на 9%. Это повышение составляет лишь половину от того, что было объявлено ранее на этой неделе, и является результатом сделки с Министерством сельского хозяйства, заключенной министром финансов Бецалелем Смотричем, который намеревался остановить рост цен всего за несколько дней до их повышения.



Согласно новому указу, разработанному Смотричем и министром сельского хозяйства Дихтером в четверг, повышение цен учтет только увеличение затрат на производство молочной продукции и отсрочит невыплаченные возмещения, причитающиеся молочной промышленности за аналогичные действия в прошлом. Ожидается, что эти возмещения будут выплачены в течение следующих трех лет.



Рост стоимости молока связан с двумя основными факторами, первый из которых – с текущими расходами молокозаводов, такими как рост цен на корма для скота в результате войны в Украине. Вторым фактором повышения цены является ретроактивное возмещение доходов, причитающееся молочным заводам.

Договоренность Смотрича с Дихтером, по сути, компенсирует первое, откладывая второе на более поздний срок.





По словам доктора Авихая Снира, эксперта экономического факультета Университета Бар-Илан, неясно, потребуется ли Министерству финансов когда-либо компенсировать эти возмещения, поскольку в настоящее время нет установленного прецедента. Однако это состояние вечной неопределенности окупаемости ставит израильских производителей молочной продукции в неудобное положение.



“Сейчас, единственное, что может случиться, – молочные заводы подадут на правительство в суд. И тогда я не думаю, что у правительства будут убедительные аргументы”, – сомневается Снир.



Израильские производители молочной продукции выступают против идеи Смотрича и проверяют ее законность, поскольку она является прямым нарушением отраслевого соглашения, подписанного в начале года бывшим министром финансов Авигдором Либерманом. Согласно нему, цены на молочные продукты должны автоматически пересматриваться каждые шесть месяцев в системе, аналогичной той, которая диктует цены на топливо.



Если предположить, что производители молочной продукции действительно подадут в суд, Смотрич должен будет ответить перед израильским судом. Ожидается, что в связи с недовольством молокозаводов решением министра в дело вмешается аппарат премьер-министра и разберется с заинтересованными сторонами.



Аналитики ожидают, что этот шаг приведет к нехватке молочных продуктов с регулируемой ценой, поскольку вместо этого производители предпочитают выпускать те, за которые они могут взимать адекватную цену.

“Если вы сохраните цену для потребителя постоянной, в то время как вы повысите цену для производителя, то вы не удивитесь, обнаружив, что некоторые продукты не производятся”, – говорит Снир.