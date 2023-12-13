Новости » Экономика
НАТО увеличит военный бюджет: что известно
13.12.2023 21:31 Алина Груднева

НАТО увеличит военный бюджет: что известно

Североатлантический Альянс намерен увеличить свой военный бюджет на 12%.

По данным немецкой газеты Deutsche Welle, он составит таким образом 2 миллиарда долларов.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Такой резкий рост необходим, поскольку НАТО участвует в миссиях и военных операциях по всему миру. 

Согласно официальному заявлению, гражданский бюджет будет увеличен максимум на 18%.
 
Он идет на зарплаты персонала, операционные расходы, на программы штаб-квартиры и международной персонал.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы