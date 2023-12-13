



НАТО увеличит военный бюджет: что известно

Североатлантический Альянс намерен увеличить свой военный бюджет на 12%.



По данным немецкой газеты Deutsche Welle, он составит таким образом 2 миллиарда долларов.



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Такой резкий рост необходим, поскольку НАТО участвует в миссиях и военных операциях по всему миру.



Согласно официальному заявлению, гражданский бюджет будет увеличен максимум на 18%.



Он идет на зарплаты персонала, операционные расходы, на программы штаб-квартиры и международной персонал.