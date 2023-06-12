



Начал работу крупнейший в Израиле проект по возобновляемым источникам энергии

На следующий день после того, как правительство отложило обсуждение законопроекта о климате, Enlight Renewable Energy объявила о начале ввода в эксплуатацию первой ветряной турбины Genesis Wind на Голанских высотах.



Это крупнейший в Израиле проект по использованию возобновляемых источников энергии, в строительство которого было вложено 350 миллионов долларов. Он оснащен 39 ветряными турбинами General Electric. Компания заявляет, что проект мощностью 207 мегаватт обеспечит чистой энергией, эквивалентной годовому потреблению 70 000 домашних хозяйств, что позволит сократить выбросы CO2 на 180 000 тонн в год.



Проект подключен к национальной энергосистеме и начал проходить испытания. Enlight ожидает, что Genesis Wind выйдет на полную коммерческую эксплуатацию к концу третьего квартала 2023 года. Ожидается, что за первый полный год работы Genesis Wind принесет выручку в размере 50–52 миллиона долларов США менее чем за 20 лет.



Заявление Enlight является важным в свете надвигающегося кризиса энергоснабжения в Израиле и того факта, что только в прошлом году стране удалось достичь цели по выработке электроэнергии, производимой из возобновляемых источников, установленной на 2020 год, составляющей 10%. В настоящее время Израиль производит 12% потребляемой электроэнергии из возобновляемых источников, а цель на 2030 год – 30%.



Восемь поселений на Голанских высотах и ​​компания Aveeram Ltd. являются партнерами проекта Genesis Wind. Проект включает в себя первый в Израиле частный подземный кабель высокого напряжения 161 кВ протяженностью 27 километров. Это позволит Enlight поставлять электроэнергию из дополнительных проектов по возобновляемым источникам энергии, которые она разрабатывает в этом районе.



В проекте установлена ​​передовая система защиты птиц, которая будет работать в комплексе со специально обученными наблюдателями на постах наблюдения. Система разработана европейской компанией и установлена ​​в нескольких странах. Строительство проекта создало сотни рабочих мест за три года, и многие жители Голанских высот будут продолжать работать.