



Maersk сообщает об огромном падении чистой прибыли из-за атак хуситов

Судоходный гигант Maersk сообщает об огромном падении чистой прибыли в 2023 году и предупреждает о "неопределенности" в 2024 году из-за нападений хуситов на суда в Красном море.



По словам представителей датской компании, избыток предложения на рынке контейнерных перевозок в прошлом году привел к падению цен после их резкого роста в 2022 году из-за нехватки мощностей на фоне высокого спроса после окончания действия ограничений, связанных с пандемией Ковида.



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Maersk утверждает, что ее чистая прибыль в прошлом году достигла 3,8 миллиарда долларов, что немного превышает прогнозы аналитиков, но резко снижается по сравнению с 29,2 миллиарда долларов, которые были зарегистрированы в 2022 году.

