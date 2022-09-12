



К концу года в России закроется большинство автошкол

Издание Известия опубликовало большой материал о кризисе в российских автошколах. Причиной является постоянный рост цен на автомобили и отсутствие запасных частей.



Автошколы в России стали закрываться одна за другой, утверждают в отрасли. Эпидемия коронавируса и экономические сложности, связанные с санкциями, привели к тому, что предприятия потеряли в рентабельности, рассказали «Известиям» представители бизнеса. В целом за последние десять лет количество автошкол сократилось почти наполовину — с 14 тыс. до 7 тыс., а учеников — с 5 млн до 2,5 млн в год. Ближайшие месяцы заставят владельцев организаций сделать выбор между закрытием и повышением цен на обучение, утверждают они. Впрочем, с такой позицией согласны не все: по словам экспертов, благодаря демографическому подъему в начале нулевых спрос на услуги автошкол может вновь начать расти, что скорректирует ситуацию.



К концу года большей части автошкол в России придется закрыться, уверена президент Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева. По словам представителей отрасли, еще не вставший на ноги после пандемии бизнес может не выдержать роста издержек из-за подорожания автомобилей и запчастей, при этом поток клиентов стремительно сокращается.



— Мы почти полгода не работали из-за эпидемии COVID-19. Но аренду никто не отменял, приходилось платить, — напомнила Елена Зайцева.

Она добавила, что до 2022 года интерес у людей к обучению в автошколах еще сохранялся, но этой весной количество будущих водителей заметно сократилось — примерно на 50% по сравнению с доковидными временами. Причину этого эксперт видит в снижении покупательной способности населения.

— Машины подорожали, комплектующие к ним тоже. Автомобили стали менее доступными для людей, а значит, и водительское удостоверение не особо нужно, — добавила Елена Зайцева.



тремительный рост цен на машины и комплектующие ударил и по автошколам. Транспортные средства, которые принадлежат им, изнашиваются, но в нынешних условиях заменить их проблематично.



— У нас нет возможности сейчас покупать новые машины, — подчеркнула эксперт.



Если раньше машина с механической коробкой передач стоила 500 тыс. рублей, а с автоматической — 800–900 тыс., то сейчас цены выросли вдвое.



— Придет время, когда мы просто не сможем справиться с этой проблемой и у нас не будет на чем учить, — посетовала Елена Зайцева. — Такими темпами в автошколах останутся одни стенды с симуляторами.



По мнению эксперта, останутся на плаву лишь те автошколы, у которых помещения находятся в собственности и есть госконтракты на подготовку водителей. Но цены на услуги всё равно вырастут, отметила она.



— С 2005 по 2010 год только по Москве выпускалось 120 тыс. водителей, а сейчас и 70 тыс. еле набирается. По стране в целом в те годы учиться водить приходило 3–5 млн человек, а сейчас вполовину меньше, — отметил эксперт.



Он добавил, что десять лет назад в России работало до 14 тыс. автошкол, сейчас — только 6–7 тыс. Сначала главной причиной закрытия учреждений была демографическая яма, а потом пришел коронавирус, пояснил эксперт.





