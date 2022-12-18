



Греф и Набиуллина пытались отговорить Путина от вторжения в Украину

Газета Financial Times опубликовала материал, в котором сообщается, что глава Сбербанка Герман Греф и глава ЦБ Эльвира Набиуллина за месяц до начала войны пытались отговорить президента России Владимира Путина от обострения ситуации вокруг Украины.



В статье утверждается, что в январе 2022 года они посетили резиденцию в Ново-Огареве под Москвой, где Герман Греф представил 39-страничную презентацию о катастрофических последствиях, если напряженность вокруг Украины обострится.



Financial Times отмечает, что присутствовавшая на мероприятии глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие специалисты разделили опасения Грефа о том, что санкции Запада могут вызвать панику на финансовых рінках и негативно отразиться на экономике России.



В частности, они предупреждали, что ВВП может упасть на 30% в долларовом выражении за два года, а инфляции заставит ЦБ РФ поднять процентные ставки до 35%.



Во время доклада Владимир Путин прервал Грефа в тот момент, когда тот перечислял возможные последствия, и спросил его, что нужно сделать, чтобы избежать худших из санкций.



Слишком робкие, чтобы предостеречь Путина от военной эскалации, технократы не имели четкого решения - и не могли заставить себя сказать Путину, что он рискует навлечь на себя геополитическую катастрофу.



По словам источников издания, они покинули встречу, так и не поняв, что именно планирует Путин и принял ли он их послание к сведению.

"Они были достаточно смелы, чтобы попросить большого человека о встрече. Но они не смогли передать послание", - говорит один из собеседников. "Они не смогли дать единственный ответ".

