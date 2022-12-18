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Греф и Набиуллина пытались отговорить Путина от вторжения в Украину
18.12.2022 10:55 Аркадий Бочаровский

Греф и Набиуллина пытались отговорить Путина от вторжения в Украину

Газета Financial Times опубликовала материал, в котором сообщается, что глава Сбербанка Герман Греф и глава ЦБ Эльвира Набиуллина за месяц до начала войны  пытались отговорить президента России Владимира Путина от обострения ситуации вокруг Украины.

В статье утверждается, что в январе 2022 года они посетили резиденцию  в Ново-Огареве под Москвой, где Герман Греф представил 39-страничную презентацию о катастрофических последствиях, если напряженность вокруг Украины обострится.

Financial Times  отмечает, что присутствовавшая на мероприятии глава Центробанка Эльвира Набиуллина и другие специалисты  разделили опасения Грефа о том, что санкции Запада могут вызвать панику на финансовых рінках и негативно отразиться на экономике России.

В частности, они предупреждали, что ВВП может упасть на 30% в долларовом выражении за два года, а инфляции заставит ЦБ РФ поднять процентные ставки до 35%.

Во время доклада Владимир Путин прервал Грефа в тот момент, когда тот перечислял возможные последствия,  и спросил его, что нужно сделать, чтобы избежать худших из санкций. 

Слишком робкие, чтобы предостеречь Путина от военной эскалации, технократы не имели четкого решения - и не могли заставить себя сказать Путину, что он рискует навлечь на себя геополитическую катастрофу.

По словам источников издания, они покинули встречу, так и не поняв, что именно планирует Путин и принял ли он их послание к сведению.
"Они были достаточно смелы, чтобы попросить большого человека о встрече. Но они не смогли передать послание", - говорит один из собеседников. "Они не смогли дать единственный ответ".
 

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