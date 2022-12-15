



ФРС США повысила процентную ставку

Федеральная резервная система повысила базовую процентную ставку на 0,5%.

По данным Reuters, базовые пункты поднялись до диапазона 4,25-4,50%.

По словам председателя ФРС США Джерома Пауэлл, в следующем году процентные ставки будут повышены даже в том случае, если экономика скатится к рецессии.

Он подчеркнул, что признаки замедления инфляции пока не вселяют надежды. Пауэлл спрогнозировал, что базовая процентная ставка продолжит расти до уровня выше 5% в 2023 году. Такого уровня не было со времен резкого экономического спада в 2007 году.