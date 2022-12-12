



Fortum и EDF подписали соглашение о сотрудничестве

Финская энергетическая компания Fortum и французский энергогигант EDF подписали соглашение о сотрудничестве по возможному развертыванию малых модульных ядерных реакторов и атомных электростанций в Финляндии и Швеции.



Договор является частью двухлетнего технико-экономического обоснования Fortum, изучающего предпосылки для новых АЭС в этих двух странах.



EDF планирует развернуть ряд ядерных реакторов EPR по всей Европе, в то же время разрабатывая свой малый модульный реактор (ММР, англ. – SMR) NUWARD SMR мощностью 340 МВт