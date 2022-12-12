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Fortum и EDF подписали соглашение о сотрудничестве
12.12.2022 22:10 Юлия Фрилис

Fortum и EDF подписали соглашение о сотрудничестве

Финская энергетическая компания Fortum и французский энергогигант EDF подписали соглашение о сотрудничестве по возможному развертыванию малых модульных ядерных реакторов и атомных электростанций в Финляндии и Швеции.

Договор является частью двухлетнего технико-экономического обоснования Fortum, изучающего предпосылки для новых АЭС в этих двух странах.

EDF планирует развернуть ряд ядерных реакторов EPR по всей Европе, в то же время разрабатывая свой малый модульный реактор (ММР, англ. – SMR) NUWARD SMR мощностью 340 МВт

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