



Доля ядерной энергии Южной Кореи в энергетическом балансе вырастет

Доля ядерной энергии Южной Кореи в энергетическом балансе вырастет более чем на 4% – до 32,4% к 2030 году, заявили в правительстве страны. Ожидается, что производство вырастет с 24,7 ГВт до 31,7 ГВт в период с 2022 по 2036 год.



По данным Международного агентства по атомной энергии, 25 коммерческих реакторов Южной Кореи В 2021 году генерировали около 28% электроэнергии страны.



По сообщению правительства, увеличение ядерного производства реалистично, поскольку планируется возобновить строительство АЭС Шин-Ханул-3 и Шин-Ханул-4. Кроме того, планируется продлить срок службы некоторых из существующих реакторов.