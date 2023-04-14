



Airbus восстанавливается после пандемии: капитализация поднялась до € 100 млрд

Французский производитель самолетов вернул себе рыночную стоимость в 100 млрд евро ($110 млрд), которая в последний раз была достигнута перед пандемией коронавируса в начале 2020 года, так как стремительное восстановление авиаперевозок увеличивает портфель заказов производителя самолетов, пишет Bloomberg.



Рыночная капитализация Airbus, в последний раз превышала 100 млрд евро в первые недели 2020 года, после чего акции пережили беспрецедентный спад в связи с разгаром Covid-19.



Хотя Airbus прогнозировал увеличение поставок в этом году, нехватка комплектующих заставила его замедлить амбициозное наращивание производства своих самых продаваемых самолетов семейства A320.



Производитель самолетов ожидает, что скорректированная прибыль до вычета процентов и налогов составит 6 млрд евро ($6,4 млрд) в этом году по сравнению с 5,6 млрд евро в 2022 году.