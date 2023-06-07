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BBC
07.06.2023 10:47 Наталья Богинская

Журналисты BBC объявили забастовку

Журналисты британской телерадиовещательной корпорации BBC объявили 48-часовую забастовку из-за спора о сокращении услуг местного радио в Англии. Об этом сообщает The Independent.

Национальный союз журналистов (НСЖ) сообщил, что 1 000 его членов будут бастовать в среду и четверг.

В профсоюзе заявили, что протестуют против планов BBC "резко сократить местное радиовещание по всей Англии".

В НСЖ отметили, что переговоры с BBC сейчас “застопорились”, добавив, что предложения корпорации не учли обеспокоенность профсоюза по поводу влияния от предоставления меньшего количества услуг и увеличения совместных программ.

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