



Журналисты BBC объявили забастовку

Журналисты британской телерадиовещательной корпорации BBC объявили 48-часовую забастовку из-за спора о сокращении услуг местного радио в Англии. Об этом сообщает The Independent.



Национальный союз журналистов (НСЖ) сообщил, что 1 000 его членов будут бастовать в среду и четверг.



В профсоюзе заявили, что протестуют против планов BBC "резко сократить местное радиовещание по всей Англии".



В НСЖ отметили, что переговоры с BBC сейчас “застопорились”, добавив, что предложения корпорации не учли обеспокоенность профсоюза по поводу влияния от предоставления меньшего количества услуг и увеличения совместных программ.