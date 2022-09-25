



Житель Ришон ле-Циона стал жертвой вооруженного ограбления

В Ришон ле-Ционе ограбили мужчину, который сидел в автомобиле со своим 6-летним сыном.



Согласно информации Ynet, злоумышленники подкрались к машине с оружием и потребовали отдать им деньги, часы и мобильный телефон. Ограбление происходило на глазах ребенка, который испугался и начал плакать.



"Они способны грабить и угрожать оружием на глазах у 6-летнего мальчика, который не может избавиться от пережитой травмы. Полиция должна поймать грабителей и привлечь их к ответственности. В основном из-за психического ущерба, который они нанесли ребенку, а не из-за часов", – поделился пострадавший мужчина.



Происшествие попало на камеры видеонаблюдения супермаркета. На кадрах видно, как грабители приставили дуло пистолета к голове мужчины.



"С тех пор мальчик нервничает, плачет и кричит. Я начинаю с ним терапию, чтобы помочь ему справиться с чувством, что через мгновение отец будет убит из пистолета, который он видел. Когда мне приставили пистолет к голове, я и не думал быть героем. Я снял часы и отдал им. Главное, чтобы они не поранили ни меня, ни ребенка", – рассказал пострадавший.

