



ДТП на шоссе 4: погибла женщина, пострадал мужчина

Днем, 26 мая, на шоссе 4 мотоцикл занесло на повороте.



В результате аварии 30-летняя женщина погибла.



Еще один человек, 35-летний мужчина, получил тяжелые травмы. Прибывшие на место происшествия медики оказали ему первую помощь, после чего раненый был доставлен в больницу со множественными травмами.



"Когда мы прибыли на место происшествия, то увидели двух мотоциклистов, лежащих на дороге на обочине, 30-летняя женщина была без пульса. По итогам обследования, мы были вынуждены констатировать ее смерть. 30-летний мужчина был в сознании, у него были полисистемные повреждения. Мы оказали ему жизненно важную медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу в тяжелом состоянии", - отметили медики.

