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Жерара Депардье задержали в Париже по обвинению в сексуальных домогательствах
29.04.2024 13:15 MIGnews.com

Жерара Депардье задержали в Париже по обвинению в сексуальных домогательствах

Знаменитого французского актера Жерара Депарьде доставили в полицейский участок в Париже для дачи показаний по обвинению в сексуальном насилии.

Сейчас он находится на допросе в полицейском участке, по итогам которого актера могут взять под арест.

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Актера обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Инциденты, по их словам, произошли на съемках двух фильмов: в 2014 году на съемочной площадке "Маг и сиамцы", и в 2021 году на съемках ленты "Зеленые ставни".

Жерар Депардье отвергает все обвинения.


 

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