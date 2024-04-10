



Женщина открыла стрельбу, потому что "Бог велел ей это сделать из-за затмения"

22-летняя Тейлон Нишель Селестин из Джорджии была арестована и обвинена в покушении на убийство и применении огнестрельного оружия в связи с предполагаемой беспорядочной стрельбой в понедельник.



В понедельник, 8 апреля, дорожный патруль Флориды сообщил в пресс-релизе, что подозреваемая женщина открыла огонь по двум водителям и их автомобилям на шоссе 10 в округе Вашингтон, штат Флорида. Один из пострадавших получил ранение в руку, а другой был ранен в шею.



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По данным Дорожного патруля, г-жа Селестина недавно покинула местный отель и сообщила персоналу, что собирается начать стрельбу, заявив, что ее “направил Бог в связи с солнечным затмением”.



Офис шерифа округа Холмс придерживается несколько иной версии событий, заявив в своем релизе , что, выезжая из отеля, она сказала персоналу, что она "Бог" и собирается устроить стрельбу.



Затем мисс Селестин села за руль фиолетового Dodge Challenger с номерами Джорджии, въехала на шоссе № 10 и начала двигаться на запад, сообщает Дорожный патруль.



Через пять миль после въезда на шоссе г-жа Селестин предположительно произвела несколько выстрелов в другой автомобиль, который также двигался по дороге, и нанесла ему повреждения.



Водителя задело осколками стекла из окна, а пуля попала в руку.



Однако водителю удалось направить машину на обочину, чтобы уйти от стрелка.



Г-жа Селестина, проехала дальше по шоссе и открыла огонь по другому автомобилю.



Водитель второго автомобиля был ранен в шею. Они были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.



Прибывшие на место происшествия патрульные обнаружили подозреваемую и остановили машину Селестины.



После того как она была взята под стражу, полицейские обнаружили в ее машине AR-15 и 9-миллиметровый пистолет.



Г-жа Селестин была помещена в тюрьму округа Холмс.