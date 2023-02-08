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Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 9000 человек
08.02.2023 15:38 Ирина Демьянова

Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 9000 человек

Спасатели из Турции и Сирии, а также со всего мира, откуда прибыла международная помощь, продолжили поиск выживших рано утром в среду после сильных землетрясений.

Официальные источники сообщают, что число погибших в двух странах на данный момент приближается к 10 000, и есть опасения, что эта цифра может удвоиться.  

Управление по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD) сообщило в среду, что число погибших возросло до 7108 человек.

Общее число погибших, согласно данным, предоставленным сирийскими властями, действующими в районах, контролируемых правительством и повстанцами, тем временем превысило 2500 человек.

Все ответственные органы продолжают предупреждать, что цифры могут продолжать расти и что шансы найти выживших под обломками уменьшаются с течением времени. 

 

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