



Землетрясение в Турции и Сирии: число погибших превысило 9000 человек

Спасатели из Турции и Сирии, а также со всего мира, откуда прибыла международная помощь, продолжили поиск выживших рано утром в среду после сильных землетрясений.



Официальные источники сообщают, что число погибших в двух странах на данный момент приближается к 10 000, и есть опасения, что эта цифра может удвоиться.



Управление по борьбе со стихийными бедствиями Турции (AFAD) сообщило в среду, что число погибших возросло до 7108 человек.



Общее число погибших, согласно данным, предоставленным сирийскими властями, действующими в районах, контролируемых правительством и повстанцами, тем временем превысило 2500 человек.



Все ответственные органы продолжают предупреждать, что цифры могут продолжать расти и что шансы найти выживших под обломками уменьшаются с течением времени.



