



Землетрясение в Эквадоре: уже 14 погибших, среди них 4-летняя девочка

Сильное землетрясение потрясло южный Эквадор и север Перу, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек, другие оказались в ловушке под обломками, а улицы завалены обломками и упавшими линиями электропередач, сообщает АВС.



Один из пострадавших скончался в Перу, еще 13 — в Эквадоре.



Обрыв линий прервал телефонную связь и электричество.



Повреждено около 20 учебных корпусов и более 30 здравниц.



Геологическая служба США сообщила о землетрясении силой около 6,8 балла, которое произошло недалеко от побережья Тихого океана, примерно в 80 км к югу от Гуаякиля, второго по величине города Эквадора.



Один из пострадавших скончался в Перу, а еще 13 – в Эквадоре, где власти также сообщили, что по меньшей мере 126 человек получили ранения.



Президент Эквадора Гильермо Лассо заявил журналистам, что землетрясение “без сомнения… вызвало тревогу у населения”.



В заявлении офиса Лассо говорится, что 11 жертв погибли в прибрежном штате Эль-Оро и двое в горном штате Азуай.



В Перу землетрясение ощущалось от северной границы с Эквадором до центрального побережья Тихого океана.



Премьер-министр Перу Альберто Отарола сообщил, что четырехлетняя девочка скончалась от черепно-мозговой травмы, полученной ею в результате обрушения ее дома в районе Тумбес на границе с Эквадором.



По данным Секретариата по управлению рисками, агентства по реагированию на чрезвычайные ситуации Эквадора, одной из жертв в Азуай был пассажир автомобиля, раздавленный обломками дома в андском районе Куэнка.



Агентство также сообщило, что в Эль-Оро под завалами оказались несколько человек.



В общине Мачала двухэтажный дом рухнул до того, как люди успели эвакуироваться, обрушился пирс и треснули стены здания, в результате чего неизвестное количество людей оказалось в ловушке.



Агентство сообщило, что пожарные работали над спасением людей, в то время как национальная полиция оценивала ущерб. Bх работу осложнили обрывы линий связи, которые прервали телефонную связь и электричество.



По меньшей мере семь домов были разрушены, а еще 50 получили повреждения.



Около 20 учебных заведений и более 30 медицинских центров также пострадали, а несколько дорог были заблокированы оползнями, вызванными землетрясением.



Правительство Эквадора также сообщило о повреждениях медицинских центров и школ. Лассо сказал, что поедет в субботу в Эль-Оро.



В Гуаякиле, примерно в 270 км к юго-западу от столицы Кито, власти сообщили о трещинах в зданиях и домах, а также об обрушении некоторых стен.

Власти приказали закрыть три автомобильных туннеля в Гуаякиле, в районе которого проживает более 3 миллионов человек.



В отчете Управления мониторинга неблагоприятных событий Эквадора угроза цунами исключена.



Перуанские власти заявили, что в Тумбесе обрушились старые стены армейских казарм.



Эквадор особенно подвержен землетрясениям. В 2016 году землетрясение с центром севернее на побережье Тихого океана в малонаселенном районе страны унесло жизни более 600 человек.

