



Заместитель главного редактора Jerusalem Post погиб в ДТП

Известный израильский журналист Ярон Ахер, погиб вчера 27 ноября в автомобильной аварии в Ха-Шароне. Ахер погиб в результате столкновения с частным автомобилем во время езды на мотоцикле, на шоссе 531 возле Кфар-Шмариягу, и его смерть была констатирована вскоре после этого.



Полиция сообщила, что водитель частного автомобиля, попавшего в аварию, житель Ха-Шарон в возрасте 60 лет, был задержан для допроса. Ахер, которому на момент смерти было 52 года, оставил после себя жену и троих детей. Его похороны состоятся сегодня на кладбище Пардес Хаим, Кфар-Саба, в 15:00.



Последней должностью Ахера в СМИ была должность редактора, отвечающего за маркетинг и цифровой канал сайта Walla. С начала 2016 года до середины 2017 года он работал заместителем генерального директора Jerusalem Post Group, и за время его работы в группе был запущен новый сайт для Sport 1 и новые приложения для Maariv и Jerusalem Post. На своих предыдущих должностях в СМИ он также занимал пост вице-президента ynet и сайта Tapuz. Кроме того, он основал и продал один из первых сайтов социальных покупок в Израиле - "Big Deal", а также основал сайт доски объявлений группы Win-Win News.

