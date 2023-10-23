



Загадочный взрыв на иранской электростанции: один погиб, четверо ранены



По сообщениям иранских СМИ, вечером 22 октября на электростанции в центральном Иране произошел взрыв. В сообщении агентства Fars говорится, что инцидент произошел на электростанции Паранд, расположенной в округе Робат-Карим, примерно в 50 км к юго-западу от Тегерана.



По данным Fars, в результате взрыва один человек погиб, еще четверо получили ранения. Сообщается, что взрыв произошел на трубопроводе, по которому топливо подается к турбинам электростанции.



Иранские официальные лица преуменьшили значение этого инцидента, а губернатор региона Омид Ахмади заявил, что взрыв стал результатом “халатности сотрудников”, без упоминания о диверсии. Ахмади добавил, что “взрыв повредил лишь небольшую часть газопровода”, заявив, что “взрыв не нарушил ни работу электростанции, ни подачу электроэнергии”.