Новости » Происшествия
Зафиксирован разлив нефти в Хадере
13.07.2023 13:02 Алина Груднева

Зафиксирован разлив нефти в Хадере

На побережье в заповеднике Гедор в Хадере зафиксирован разлив нефти.

Об этом сообщает Управление природы и парков.

Об этом стало известно после того, как местный житель мошава Михморет прислал фотографии. Источник загрязнения пока что не установлен.

"Я приехал в заповедник и увидел, что вся береговая линия загрязнена", — сказал инспектор морского подразделения Управления природы и парков Гай Левиан.

Он уведомил Министерство охраны окружающей среды о произошедшем. Управление природы и парков в координации с муниципалитетом Хадеры занялось очисткой загрязненного участка пляжа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru