



Зафиксирован разлив нефти в Хадере

На побережье в заповеднике Гедор в Хадере зафиксирован разлив нефти.



Об этом сообщает Управление природы и парков.



Об этом стало известно после того, как местный житель мошава Михморет прислал фотографии. Источник загрязнения пока что не установлен.



"Я приехал в заповедник и увидел, что вся береговая линия загрязнена", — сказал инспектор морского подразделения Управления природы и парков Гай Левиан.



Он уведомил Министерство охраны окружающей среды о произошедшем. Управление природы и парков в координации с муниципалитетом Хадеры занялось очисткой загрязненного участка пляжа.