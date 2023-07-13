Зафиксирован разлив нефти в Хадере
На побережье в заповеднике Гедор в Хадере зафиксирован разлив нефти.
Об этом сообщает Управление природы и парков.
Об этом стало известно после того, как местный житель мошава Михморет прислал фотографии. Источник загрязнения пока что не установлен.
"Я приехал в заповедник и увидел, что вся береговая линия загрязнена", — сказал инспектор морского подразделения Управления природы и парков Гай Левиан.
Он уведомил Министерство охраны окружающей среды о произошедшем. Управление природы и парков в координации с муниципалитетом Хадеры занялось очисткой загрязненного участка пляжа.
זיהום זפת בשמורת חוף גדור. ביום שלישי בערב (חבל שמוציאים הודעה רק עכשיו) קיבל פקח רט"ג דיווחים ראשונים ותמונות מתושבת מכמורת המעידות על זיהום זפת באזור שמורת חוף גדור ובחוף של כושי. נסיבות הזיהום נבדקות pic.twitter.com/DhF7WO9BcO— ilana curiel (@ilanacuriel) July 13, 2023