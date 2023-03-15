



Ювелирный скандал: Болсонару будет вызван в суд по делу о попытке контрабанды

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару будет вызван для дачи показаний в рамках расследования обвинений в попытке незаконного ввоза в страну драгоценностей на сумму 3,2 миллиона долларов, заявил в понедельник министр юстиции Флавио Дино, пишет Reuters.



"У нас ведутся расследования, проходят слушания, и в какой-то момент бывший президент будет вызван в суд", — сказал Дино журналистам, добавив что сроки и дата для вызова Болсонару в суд не установлены..



По словам министра, показания Болсонару в суде - "это возможность для его защиты", и если бывший президент, который находится в добровольном изгнании в Соединенных Штатах, не даст показаний, Бразилия может обратиться за помощью в рамках международного права.



Роскошные украшения, подаренные тогдашнему президенту и его жене Мишель Болсонару правительством Саудовской Аравии, были изъяты таможенниками в октябре 2021 года после того, как они были обнаружены в рюкзаке помощника президента. По сообщениям местных СМИ, несколько чиновников администрации Болсонару безуспешно пытались забрать драгоценности из таможни.



В понедельник адвокат Болсонару сообщил в письме в полицию, что бывший президент представит бразильскому суду отчеты о втором подарке, который он получил от правительства Саудовской Аравии.



Адвокат подчеркнул, что Болсонару никогда "не намеревался обогатиться имуществом, которое каким-либо образом может считаться общественным", а также попросил, чтобы второй набор драгоценностей находился под стражей до завершения расследования.

