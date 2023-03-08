



Скандал с драгоценностями может задержать возвращение Болсонару в Бразилию

Уголовное расследование предполагаемых попыток бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару незаконно ввезти в страну драгоценностей на сумму 3,2 миллиона долларов может еще больше задержать его возвращение из США, сообщили Reuters источники, связанные с Болсонару.



Министр юстиции Флавио Дино в понедельник приказал полиции расследовать это дело. Болсонару находится в добровольном изгнании в Соединенных Штатах после того, как в прошлом году проиграл президентские выборы.



Роскошные украшения, подаренные Болсонару и бывшей первой леди Мишель Болсонару правительством Саудовской Аравии, были конфискованы таможенниками в международном аэропорту Сан-Паулу/Гуарульюс в октябре 2021 года.



По сообщениям местных СМИ, администрация Болсонару несколько раз безуспешно пыталась вернуть драгоценности через государственных чиновников.



По словам источников, этот эпизод еще более осложняется серией писем от официальных лиц в правительстве Болсонару с просьбой выдать драгоценности. По их словам, одно было отправлено накануне его отъезда в Соединенные Штаты за два дня до истечения срока его полномочий в декабре.



Болсонару заявил, что планирует вернуться в Бразилию в этом месяце, чтобы возглавить оппозицию и защитить себя от обвинений в том, что он спровоцировал беспорядки 8 января в Бразилии, когда его сторонники штурмовали правительственные здания. Он также сообщил о планах снова баллотироваться на пост президента в 2026 году.



Его сын, сенатор Флавио Болсонару, заявил ранее в среду, что его отец вернется 15 марта, но быстро удалил сообщение.

"Извините за предыдущий пост, возможно, мне его очень не хватает", — написал он в Твиттере, добавив, что дата "вероятна, но все еще не подтверждена".

