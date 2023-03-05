



Болсонару отрицает незаконные действия с изъятыми драгоценностями

Ювелирные украшения — набор из серег, ожерелье, кольцо и часы швейцарской марки Chopard — были подарены Болосонару правительством Саудовской Аравии, когда он был у власти, согласно сообщению, опубликованному в пятницу в газете O Estado.



По данным газеты, набор был найден в багаже ​​советника Болсонару и министра энергетики в международном аэропорту Сан-Паулу. Министр посетил Саудовскую Аравию после участия в ближневосточном саммите 2021 года.



Согласно бразильскому законодательству, товары, купленные за границей на сумму более 1000 долларов, должны быть задекларированы для целей налогообложения. Согласно документу, полученному газетой и позже обнародованному бывшим начальником штаба Болсонару по связям с общественностью, драгоценности не были задекларированы.



Бывший начальник отдела по связям с общественностью Фабио Вайнгартен написал в своем аккаунте в социальной сети, что коробка была опечатана и вскрыта таможенными органами только в Бразилии. Он сказал, что, поскольку это был президентский подарок, ни он, ни члены делегации не пытались его открыть.



Теперь следователи выяснят, пытался ли Болсонару тайно переправить драгоценности в Бразилию, чтобы избежать уплаты налогов или предотвратить их попадание в публичную коллекцию президента. Если драгоценности попали в государственную коллекцию, он бы не смог забрать ее с собой, когда покинет свой пост.



В субботу Болсонару заявил, что никогда не занимался какой-либо незаконной деятельностью и что его обвиняют в подарке, о котором он никогда не просил и никогда не получал, согласно заявлению, сделанному CNN Brazil.



Министр юстиции Флавио Дино написал в своем аккаунте в социальной сети, что в понедельник он отправит письмо с просьбой к федеральной полиции начать расследование возможного отмывания денег или незаконного присвоения.

