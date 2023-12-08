



Ювелир, застреливший двух грабителей, получил 17-летний тюремный срок

Итальянский ювелир, застреливший двух грабителей после налета на его магазин, был приговорен к 17 годам лишения свободы, что вызвало бурные дебаты о том, что такое законная самооборона.



Приговор оказался на три года больше срока, запрошенного прокурорами.



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Его магазин, расположенный в городе Гринзане Кавур на севере Пьемонта, был ограблен тремя грабителями в апреле 2021 года. Они связали его дочь, угрожали жене и направили пистолет ему в лицо.



"Они считали: пять, четыре, три... Я думал, что умру", - рассказал Роджеро итальянской прессе.



Запихнув драгоценности и часы в мешки, группа скрылась. На записях камер видеонаблюдения видно, как Роджеро последовал за ними на улицу, застрелил 58-летнего Джузеппе Маццарино и 44-летнего Андреа Спинелли.



Он ранил третьего преступника, 35-летнего Алессандро Модика, который, был арестован несколько часов спустя.



Прокуроры заявили суду в северном городе Асти, что расстрел был равносилен "казни".



Помимо 17-летнего тюремного заключения, Роджеро обязали выплатить 280 000 евро в качестве компенсации семьям двух застреленных им мужчин.



Многие жители родного города Роджеро заявили, что поддерживают его. "Приговор позорный", - сказал Джиджи Краванцола, мясник, у которого есть магазин через несколько домов. "Если бы эти двое преступников не вышли на улицу в тот вечер, ничего бы этого не случилось".



Ожидается, что Роджеро подаст апелляцию на приговор.

